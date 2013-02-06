Наприкінці березня експертна група розгляне Протокол про скасування експортних мит у рамках ЗВТ СНД

Мінськ. 28-29 березня 2012 року в Москві планується провести перше засідання експертної групи з розгляду Протоколу про поетапну відміну експортних мит в рамках Договору про зону вільної торгівлі Співдружності.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Республіці Білорусь повідомив Постійний повноважний представник України при координаційних інститутах Співдружності Незалежних Держав Іван Бунечко.

І.Бунечко нагадав, що країни-учасники ЗВТ СНД домовилися «заморозити» експортні мита на існуючому рівні і через шість місяців після набуття чинності Договором розпочати переговори щодо їх поетапного скасування.

«Зокрема, українська сторона підготувала проект Протоколу про поетапне скасування експортних мит. 21 січня ц.р. цей проект спрямували до урядів сторін Договору, а 28-29 березня ц.р. у Москві планується провести перше засідання експертної групи з його розгляду», - повідомив постпред України в СНД.

І. Бунечко підкреслив, що сторони погодилися не використовувати технічні, санітарні та фітосанітарні заходи як бар'єри для торгівлі.

«Нетарифні обмеження повністю скасовані», - зазначив І. Бунечко. «Договором прописано процедуру, що передбачає незалежний розгляд спору в арбітражній комісії», - додав постпред України.

Він зазначив, що Договором суттєво скорочено кількість вилучень з режиму вільної торгівлі під час імпорту.

«Фактично залишилося усього три товари: спирт, цукор та тютюнові вироби - і мита на них зберігаються тільки до 1 січня 2015 року», - сказав І. Бунечко.

Докладніше про активне розширення Зони вільної торгівлі країн-учасниць СНД, про поточне співголовування Білорусі і очікуване наступного року головування України в Співдружності читайте в ексклюзивному інтерв'ю "Постпред України в СНД: За півроку кількість учасників Зони вільної торгівлі подвоїлася", яке Іван Бунечко дав власному кореспонденту УНІАН в РБ.

Довідка УНІАН. Договір про зону вільної торгівлі 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі (РФ) підписали 8 держав-учасниць СНД: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан і Україна.

Україна стала третьою країною, що ратифікувала Договір. З 20 вересня 2012 року він набув чинності для трьох країн, які ратифікували документ, - України, Росії і Білорусі. Наразі договір набув чинності ще для трьох держав - Вірменії (з 16 жовтня 2012 р.), Казахстану і Молдови (з 8 та 9 грудня 2012 р.).