ЗАЗ у 2012 році скоротив виробництво авто на 30%

Найбільше автомобілебудівне підприємство України Запорізький автомобілебудівний завод (Запоріжжя) у 2012 році скоротив виробництво автомобілів на 29,9%, або 18,17 тис. одиниць порівняно з 2011 роком - до 42 695 одиниць, сказано в офіційному повідомленні підприємства.

У 2012 році завод також реалізував на експорт на 8234 автомобілі менше, ніж у 2011 році, коли заводом було вироблено 60 862 автомобілі і відправлено на експорт 29 341 автомобіль.

З автомобілів, вироблених заводом в 2012 році, 4861 автомобіль Chance, 5 800 автомобілів Sens, 4984 автомобілі Lanos, 721 - «Lanos-фургон», 2853 - Forzа, 11 550 - Vida, 8429 - А13, 1440 - КІА , 290 - ТАТА, а також 615 автобусів.

Як повідомляв УНІАН, наразі ПАТ «ЗАЗ», після місяця роботи в черговому режимі, відновило виробництво автомобілів. Першу партію готових автомобілів 2013 року планується здати на початку другої декади лютого. План виробництва на 1 квартал становить 4 000 автомобілів.

У 2013 році «ЗАЗ» планує виробити близько 30 000 автомобілів.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до Корпорації «УкрАВТО».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх регіонах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.