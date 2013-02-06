«Антонов» представить свої літаки на виставці в Індії

Державне підприємство «Антонов» представить регіональні реактивні літаки сімейства Ан-148 і Ан-158 на міжнародній аерокосмічній виставці AeroIndia'2013 в Індії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

"ДП "Антонов" пропонує свої нові літаки, які можуть знайти широке застосування в Індії та інших країнах Південно-Східної Азії, серед них - регіональні реактивні літаки сімейства Ан-148 і Ан-158", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, регіональні реактивні літаки сімейства Ан-148 і Ан-158 успішно пройшли випробування в умовах високих температур (до +40 С) і високогір'я.

"Під час експлуатації літаки Ан-148 підтвердили здатність виконувати польоти на різних повітряних трасах, включаючи маршрути з високою інтенсивністю польотів, у простих і складних метеоумовах, вдень і вночі", - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, до того ж Ан-148 і Ан-158 здатні базуватися на широкій мережі аеродромів і приземлятися в умовах практично нульової видимості.

"Потреба ринку Індії до 2025 року в літаках такого класу оцінюється у 80 машин", - відзначили в прес-службі.

Держпідприємство «Антонов» також розробляє низку нових літаків сімейства, а саме: Ан-148-200 пасажиромісткістю 89 осіб, літак підвищеного комфорту Ан-148-300, який зможе доставляти пасажирів на дальність до 7000 км.

"На основі Ан-148-300 підприємство створює перспективний авіаційний комплекс морського патрулювання Ан-148-300МП", - сказано в повідомленні.

На підприємстві відзначили, що літак Ан-148-300МП буде призначений для виконання завдань морського патрулювання та розвідки, патрулювання та протидії порушникам, розвідки електромагнітних випромінювань, розвідки засобів зв'язку, моніторингу забруднень навколишнього середовища, пошуку і порятунку на морі, доставки військового спорядження з розміщенням вантажів у кабіні.

Цей літак підприємство планує представити в рамках тендерів, що проводяться міністерством оборони Індії на закупівлю морських патрульних літаків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К.Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

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