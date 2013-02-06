"Метінвест" у 2012 році інвестував у Північний ГЗК 1,2 млрд грн, у Центральний ГЗК - 430 млн грн

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2012 р. інвестувала у придбання гірничої техніки та проекти капітального будівництва одного з найбільших гірничодобувних підприємств Європи «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (Північний ГЗК) понад 1,17 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Північного ГЗК.

"Метінвест" у рамках довгострокової інвестиційної програми в 2012 році вклав понад 1,17 млрд грн у придбання гірничої техніки та проекти капітального будівництва Північного ГЗК", - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, у 2012 році компанія інвестувала понад 1,03 млрд грн у проекти капітального будівництва та капітальний ремонт обладнання Північного ГЗКа, де основними проектами 2012 року на підприємстві почали будівництво циклічно-потокової технології та капітальний ремонт обпалювальної машини.

До того ж інвестиції у придбання гірничої техніки для Північного ГЗК у 2012 році становили понад 141 млн грн.

"Інвестиції дозволили Північному комбінату підвищити ефективність виробництва, рівень промислової безпеки, значно поліпшити умови праці, а також знизити енерговитрати комбінату", - цитує прес-служба генерального директора комбінату Андрія Левицького.

Він також зазначив, що підприємство працює на перспективу і реалізує масштабний інвестиційний проект - будівництво циклічно-потокової технології у Первомайському кар'єрі, який дозволить забезпечити зростання обсягів видобутку руди, знизить собівартість виробництва і кількість техногенних навантажень на навколишнє середовище.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

У 2012 р. Північний гірничо-збагачувальний комбінат збільшив виробництво залізорудного концентрату на 0,9% - до 14,558 млн тонн.

Північний ГЗК входить до Гірничорудного дивізіону групи "Метінвест".

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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"Метінвест" у 2012 р. інвестував в придбання гірничої техніки та проекти капбудівництва ЦГЗК 430 млн грн

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2012 р. інвестувала в придбання гірничої техніки та проекти капітального будівництва одного з найбільших гірничодобувних підприємств Європи "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (ЦГЗК) близько 430 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Центрального ГЗК.

"Метінвест" у рамках довгострокової інвестиційної програми в 2012 році вклав близько 430 млн грн в придбання гірничої техніки та проекти капітального будівництва Центрального ГЗК", - зазначили у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у 2012 році Метінвест інвестував понад 292 млн грн у проекти капітального будівництва та капітальний ремонт обладнання Центрального ГЗК, а основним проектом 2012 року на підприємстві стала розробка залізовмісних пісків на хвостосховищі комбінату.

Інвестиції у придбання гірничої техніки для Центрального ГЗК у 2012 році становили понад 137 млн ​​грн.

«У 2012 році комбінат реалізував масштабну інвестиційну програму, що дало можливість в значній мірі модернізувати виробництво і достроково виконати план з випуску готової продукції", - цитує прес-служба комбінату генерального директора Павла Тимошенко.

Він також зазначив, що 10 грудня комбінат виробив 6 млн тонн концентрату, а рівно через тиждень - 2,2 мільйона тонн окатишів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобуванні, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Річна виробнича потужність комбінату становить понад 5,9 млн тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн тонн окатишів.

Центральний ГЗК входить до групи «Метінвест».