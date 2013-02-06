«ЄВРАЗ Груп» у 2012 році скоротила виробництво сталі на своїх підприємствах в Україні на 4,7%

Російська гірничо-металургійна група «ЄВРАЗ», що контролює діяльність низки українських підприємств, у 2012 р. скоротила виробництво сталі на своїх підприємствах в Україні в порівнянні з 2011 роком на 4,7% - до 820 тис. тонн, повідомили УНІАН у компанії.

Згідно з повідомленням, виробництво чавуну скоротилося на 0,6% - до 857 тис. тонн, а сталевий продукції - на 4,7% до 702 тис. тонн.

"Загалом у 2012 році обсяги виробництва як сталі, так і сталевої продукції знизилися на 5% у порівнянні з 2011 роком через планові ремонтні роботи доменних печей, у конвертерному і киснево-конвертерному цехах", - повідомляють на підприємстві.

У 4-му кварталі 2012 року в порівнянні з третім кварталом виробництво чавуну впало на 8,4% - до 208 тис. тонн, сталі - на 19,7% - до 167 тис. тонн, сталевої продукції - на 3,7% - до 156 тис. тонн.

На підприємстві відзначили, що в четвертому кварталі 2012 року, порівняно з третім, виробництво сталі впало через плановий ремонт конвертерного цеху на «ЄВРАЗ - ДМЗ ім. Петровського», який розпочався в середині вересня і тривав до кінця жовтня.

У 1-му кварталі 2013 року проведення капітальних ремонтів на «ЄВРАЗ - ДМЗ ім. Петровського» не планується.

Згідно з повідомленням, виробництво аглоруди на гірничо-збагачувальному комбінаті "Суха Балка" у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилося на 6,6% - до 2,608 млн тонн.

У 4-му кварталі 2012 року в порівнянні з третім кварталом виробництво аглоруди на "Сухій Балці" збільшилася на 3,8% - до 580 тис. тонн, незважаючи на перезапуск скипової підйомної установки на шахті «Ювілейна», який розпочався в середині вересня і продовжився до середини листопада.

Середні ціни реалізації української аглоруди впали на 27,9% - до 61 дол./тонну (умови поставки товару - франко-завод).

Довідка УНІАН. "EVRAZ-Груп" є вертикально інтегрованою металургійною та гірничодобувною компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії і Південній Африці.

«ЄВРАЗ» належать три українські коксохімічні підприємства - коксохімічний завод ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс», ПАТ«ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» (ЄВРАЗ ДКХЗ) і Дніпропетровський коксохімічний завод («Дніпрококс»), який з квітня 2011 р. входить до структури «ЄВРАЗ ДМЗ ім. Петровського», і один гірничо-збагачувальний комбінат ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка».

Evraz придбав у Lanebrook українські ГЗК "Суха Балка" (99,25% акцій), Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського (95,57%), коксохімічний завод "Баглійкокс" (93,74%), "Дніпрококс" (98,65 %) і Дніпродзержинський коксохімзавод (93,83%) у групи "Приват".