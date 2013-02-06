Для підтримки економіки необхідна стратегія стимулювання експорту - експерти

Для підтримки і розвитку української економіки влада має розробити стратегію і програми стимулювання українського експорту.

Таку думку висловили учасники експертного форуму «Україна 2013: прогноз», що відбувся 6 лютого в Києві.

Зокрема, за словами народного депутата України Петра Порошенка, стимулювання галузей, продукція яких може експортуватися з України, може бути ефективнішою для економічного розвитку, ніж програми імпортозаміщення.

«Програма імпортозаміщення не має перспектив», - сказав він.

Крім того, П.Порошенко відзначив, що «у найближчі 2-3 роки на світовому ринку металу не буде зростання, тому необхідно розвивати інші виробництва».

Член Ради Нацбанку України Роман Шпек, зі свого боку відзначив, що «програма імпортозаміщення — неефективна з погляду використання фінансових ресурсів».

«Державна програмка розвитку, яка називалася спочатку держпрограмою імпортозаміщення, це дрібний мікроменеджмент, у якому я не бачу перспектив. Щоб ми могли стимулювати внутрішнє виробництво, потрібно створити внутрішню конкуренцію. Потрібна програма, яка стимулюватиме український експорт, вона буде найкращою. У сучасному світі виробляти товари лише для українського ринку неможливо. Чому в Росії не купують наш сир? Тому, що ми його самі не їмо», - сказав він.

Народний депутат від Партії регіонів, почесний президент АТ «УПЕК» і заступник голови Ради Федерації роботодавців України Анатолій Гіршфельд відзначив, що сьогодні в Україні «потрібно підтримувати ті галузі, які можуть експортувати свою продукцію, однак не тільки як сировину, а як кінцевий продукт».

«Металургійна і хімічна промисловість України тривалий час були основними в експорті, але сьогодні вони неконкурентні на світових ринках. Як тільки зменшується світове споживання, першими витісняються наші металурги. Локомотивом може стати агропромисловий комплекс. Але замість продажу зерна ми маємо продавати продукцію переробки, харчові продукти», - сказав він.

Зі свого боку виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, коментуючи програми розвитку економіки, запропоновані урядом, відзначив, що основний недолік цих програм — у їхній короткостроковості.

«Програми, які сьогодні розробляються, спрямовані на стимулювання економіки на 2013-2014 роки. Вони спрямовані не на розвиток економіки, а на забезпечення електоральної підтримки на наступних виборах. Влада мало цікавиться тим, що буде далі. А їй потрібно зрозуміти, що економічний ефект має бути і після наступних виборів», - сказав він.

Крім того, О.Устенко відзначив, що він поки не бачить запропонованих урядом механізмів стимулювання економіки, «окрім фіскальної політики».