"Метінвест" у 2012 році інвестував в Інгулецький ГЗК 646 млн грн

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2012 р. інвестувала в придбання гірничої техніки та проекти капітального будівництва одного з найбільших гірничодобувних підприємств Європи "Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат" (Інгулецький ГЗК) 646 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Інгулецького ГЗК.

«Метінвест» у рамках довгострокової інвестиційної програми в 2012 році вклав понад 646 млн грн у придбання гірничої техніки та проекти капітального будівництва Інгулецького ГЗК", - зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, у 2012 році «Метінвест» інвестував понад 477 млн ​​грн у проекти капітального будівництва та капітальний ремонт обладнання Інгулецького ГЗК, основним проектом 2012 року на підприємстві стала оптимізація перекачування відходів збагачення.

Інвестиції у придбання гірничої техніки для Інгулецького ГЗК у 2012 році становили понад 169 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Інгулецький ГЗК інвестував 50 млн грн в оновлення технопарку.

У 2012 році в порівнянні з 2011 роком комбінат скоротив виробництво залізорудного концентрату на 3,7% - до 13,58 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну, виробляючи два види залізорудного концентрату.

Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і «Смарт-Холдинг» (23,75%) спільно керуючі компанією.

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