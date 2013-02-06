Ринок нових легкових автомобілів залишиться на торішньому рівні - експерти

Ринок нових легкових автомобілів у 2013 році в умовах низької купівельної спроможності населення і слабкого автокредитування буде, скоріше за все, стагнувати на рівні минулого року, повідомили під час круглого столу в Києві учасники та експерти авторинку.

Віце-президент «ВіДі Груп» Артем Ткаченко назвав «справедливим» прогноз щодо рівня первинних продажів легкових автомобілів у 2013 році в 225 тис. одиниць.

Як повідомила минулого місяця Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД), у 2012 році продажі нових автомобілів в Україні знизилися вперше за останні три роки - на 1,5%, до 217,4 тис. одиниць.

Директор відділення стратегічного розвитку автодилера "Атлант-М" Олексій Терещенко повідомив, що рівень продажів вітчизняних автомобілів у минулому році впав на 27%, а рівень продажів іномарок збільшився на 6%.

Учасники круглого столу також висловилися проти можливого ухвалення парламентом закону про утилізаційний збір на автомобільну техніку, на підтримку якого виступають крупні автовиробники України.

На думку О.Ткаченка, запровадження такого збору неминуче призведе до подорожчання автомобілів і погіршення стану національного авторинку.

"Ми виступаємо проти законопроекту про утилізаційний збір і постараємося не допустити його ухвалення", - сказав генеральний директор ВААІД Олег Назаренко.

За оцінкою експертів, введення в 2012 році країнами Митного союзу, і насамперед Росією, утилізаційного збору призвело до підвищення сумарного розміру ввізних мит до 42-45% з 35%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації автовиробників України «Укравтопром», продажі нових легкових автомобілів в Україні в 2011 році збільшилися на 22,4% у порівнянні з 2010 роком до 207,453 тис. штук. У 2010 році ринок нових легкових авто в Україні становив 169,540 тис. штук.