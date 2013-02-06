Ціни виробників промислової продукції у січні зросли на 0,3%

В Україні ціни виробників промислової продукції в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року зросли на 0,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з січнем 2012 року ціни виробників промпродукції зросли на 1,5%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в січні 2013 року проти грудня 2012 р. зросли на 2,9%, з видобутку сирої нафти і природного газу — на 5,6%, металевих руд — на 2,6%, кам'яного вугілля — на 0,6%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 0,4%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні проти грудня зафіксовано зростання цін на 0,1%, зокрема у виробництві молочних продуктів і морозива - на 0,3%, у виробництві хліба і хлібобулочних виробів - на 0,9%, виробництві напоїв — на 1,2%. До того ж відбулося зниження цін у виробництві цукру на 2,7%, м'яса і м'ясних продуктів - на 0,3%.

За даними Держстату, зниження цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки в січні проти грудня становило 1,7%, зокрема таке саме зниження цін зафіксоване у виробництві коксу і коксопродуктів і продуктів нафтопереробки.

У хімічному виробництві зафіксовано зростання цін на 0,1%, у виробництві гумових і пластмасових виробів — на 0,3%, виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів — на 1,4%. Ціни в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів знизилися на 0,8%, у виробництві транспортних засобів і устаткування - на 1,7%, машин і устаткування — на 0,1%.

Водночас у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції в січні ціни зросли на 0,3%, виробництві електричного устаткування — на 0,2%.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання тарифів на 1,1%.

Держстат відзначає, що з січня 2013 року індекси цін виробників промислової продукції подаються відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2012 порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

Ціни виробників промпродукціїї у 2011 році зросли на 14,2%.