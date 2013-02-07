У грудні індекс виробництва базових галузей знизився на 4%, за 2012 рік - на 1,7%

У грудні 2012 року зниження індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) було на рівні листопадового показника - 4% у річному вимірюванні, за рік зафіксовано зниження 1,7%.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України (НБУ).

«У грудні збереглося зниження індексу виробництва базових галузей на 4% у річному вимірюванні, за рік падіння становило 1,7%», - зазначається у повідомленні регулятора.

Нацбанк відзначає, що збереження несприятливої ​​економічної ситуації в країнах - основних торговельних партнерах України визначило негативну динаміку виробництва експортоорієнтованих промислових галузей. Так, падіння обсягів виробництва металургії становило 11,7% у грудні в річному вимірюванні та 5,2% загалом за 2012 рік, у машинобудуванні - 18,8% і 6% відповідно.

«Саме ці галузі мали найбільший негативний внесок у зміну промислового виробництва, обсяги якого скоротилися на 7,6% у грудні в річному вимірюванні та на 1,8% за рік», - наголошують в НБУ.

Водночас у Нацбанку зазначають, що зростання реальних зарплат (14,4% за рік) сприяло збереженню внутрішнього споживчого попиту на високому рівні протягом усього року.

Так, зростання обороту роздрібної торгівлі становило 15,9% за рік і 17,6% у грудні в річному вимірюванні, зростання обсягу наданих послуг - 8,7% за рік і 0,3% у грудні в річному вимірюванні. Високий внутрішній споживчий попит також сприяв розвитку промислових галузей, спрямованих на забезпечення внутрішнього ринку.

«Протягом року покращилася динаміка харчової промисловості - падіння в січні на 1,9% у річному вимірюванні змінилося зростанням за підсумками року на 1,5%, а падіння обсягів виробництва легкої промисловості сповільнилося з 12,1% у січні в річному вимірюванні до 5,3% за рік», - кажуть у НБУ.

Також вказується, що деяке зниження інвестиційного попиту в другій половині 2012 року відбулося після закінчення Євро-2012 і посилення банками вимог до позичальників. Як наслідок, зниження обсягів будівельних робіт у 2012 році становило 13,8%, в останні місяці року падіння перевищувало 20% у річному вимірюванні.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України у четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними Державної служби статистики, порівняно з четвертим кварталом 2011 року, на 2,7%, а порівняно з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 0,8%.

За даними Держстату, зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%

Номінальний ВВП України за результатами 2012 року становив 1,4 трлн грн.

Раніше Держстат повідомляв, що спад ВВП країни у ІІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у ІІ кварталі - зростання 3%, у I кварталі - зростання 2%.

У четвертому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,7% (номінальний ВВП - 364,083 млрд грн), загалом за 2011 рік - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

В Україні спад промислового виробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.