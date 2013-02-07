Україна у січні збільшила виручку від експорту чорних металів до 1,152 млрд дол.

Україна у січні 2013 року збільшила виручку від експорту чорних металів на 5,2% порівняно з груднем 2012 року - до 1,152 млн дол., повідомляє Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, у першому місяці 2013 року порівняно з груднем 2012 року імпорт чорних металів в грошовому еквіваленті скоротився на 23,6% - до 116,986 млн дол.

Експорт міді впав за цей період на 34,6% - до 14,645 млн дол., алюмінію - скоротився на 25% - до 7,242 млн дол., нікелю - виріс на 72,4% - до 1,619 млн дол., свинцю - виріс на 89,9%, до 1,460 млн дол.

Імпорт алюмінію у січні 2013 порівняно з груднем 2012 року впав на 43,8% - до 27,868 млн дол., нікелю - виріс на 22,5% - до 22,399 млн дол., міді - скоротився на 8% - до 11,280 млн дол., а цинку - впав на 3,5% - до 3,143 млн дол.

Водночас, згідно з повідомленням, Україна у січні 2013 року експортувала чавуну на суму 47,729 млн дол., феросплавів - 69,777 млн дол., плоского прокату - на 312,738 млн дол., труб - 75,899 млн дол.

Основними імпортерами продукції з України стали: чавуну - Італія (30,149 млн дол.), Туреччина (7,903 млн дол.) та Іспанія (4,074 млн дол.), феросплавів - Нідерланди (19,562 млн дол.), Туреччина (12,014 млн дол.) і Росія (8,453 млн дол.), плоский прокат і труби імпортували Туреччина, Індія, Росія, Сінгапур, США.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна за 2012 рік порівняно з 2011 роком скоротила виручку від експорту чорних металів на 17% - до 15,3 млрд дол., а імпорт чорних металів скоротився на 17,2% - до 2,299 млрд дол.

Експорт міді у 2012 році впав на 22,8% - до 196,352 млн дол., алюмінію - скоротився на 21,6% - до 144,684 млн дол., свинцю - виріс на 11% - до 17,048 млн дол., нікелю - впав на 23,8% - до 14,475 млн дол., а експорт цинку виріс на 17% - до 12,909 млн дол.

Імпорт алюмінію у 2012 році виріс на 0,07% - до 490,674 млн дол., нікелю - скоротився на 13,3% - до 215,840 млн дол., міді - впав на 22% - до 171,249 млн дол., свинцю - скоротився на 24,2% - до 56,858 млн дол., цинку - впав на 3,4% - до 50,672 млн дол., а імпорт олова скоротився на 29,5%.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

Згідно з даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, виробництво чавуну в Україні у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилося на 1,3% - до 28,488 млн тонн, а сталі - знизилося на 6,9%, до 32,911 млн тонн.

За даними Держстату, у 2012 році загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.

За 2012 рік виробництво прокату плоского гарячекатаного, зокрема, скоротилося порівняно з 2011 роком на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а виробництво прутів і стрижнів скоротилося на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, скоротилося в 2012 році до 16,667 млн тонн, що на 5,9% менше, ніж у 2011 році.