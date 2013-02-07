«Укрспецекспорт» передасть Іраку чергову партію бронетехніки із 40 БТР

Державний концерн «Укрспецекспорт» і представники Міністерства оборони Республіки Ірак підписали акт прийому чергової партії БТР-4 українського виробництва у розмірі 40 одиниць. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрспецекспорту».

"Випробування були проведені успішно. Жодних серйозних проблем не виявлено. Ми задоволені процесом співпраці з українською стороною. В Іраку експлуатують раніше передані БТР-4 українського виробництва у складних польових умовах", - цитує прес-реліз офіційного представника іракської делегації.

Держконцерн "Укроборонпром" заявив, що і надалі має намір забезпечувати виконання контрактних умов.

«Тепер головне завдання - створення ефективної сервісної служби для обслуговування переданої іракській стороні техніки", - повідомляє прес-реліз.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставки 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн дол. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).

Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку виготовлена на виробничій базі КБ імені Морозова і у кількості 26 одиниць відправлена замовникові з території заводу імені Малишева у квітні 2011 року, а друга у кількості 62 машин – у 2012 році.