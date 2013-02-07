Безмитні поставки сталевих труб з України до МС у І півріччі можуть становити 171 тис. тонн

Москва. Україна у першому півріччі 2013 року зможе поставити до країн Митного союзу - Росії, Білорусі і Казахстану - сталеві труби без сплати митних зборів в обсязі 171 тис. тонн.

Про це йдеться у протоколі про внесення змін і доповнень до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб, що походять з України, на території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Документ підписано 31 грудня 2012 року і сьогодні опубліковано на порталі правової інформації РФ.

Зокрема, у період з 1 січня 2013 року по 30 червня 2013 року на територію Білорусі буде поставлено 35 тис. тонн сталевих труб, Казахстану - 16 тис. тонн, Росії - 120 тис. тонн.

Водночас наголошується, що даний протокол застосовується для РФ з 16 січня 2013 року, а для Білорусі і Казахстану - з 1 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. В рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тис. тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до яких українські підприємства в першому півріччі 2012 року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, у тому числі до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, до Казахстану - 42 тис. тонн.

Загальна квота щодо РФ в 2012 році була збережена на рівні 2011 року - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.