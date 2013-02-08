Росія за перший місяць 2013 року продала зброї на 1 млрд доларів

Росія за перший місяць 2013 року продала зброї на суму 1 мільярд доларів, повідомив РІА "Новости" директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Олександр Фомін.

"За січень 2013 року ми вже відвантажили зброї на 1 мільярд доларів з портфеля замовлень на 46 мільярдів доларів", - сказав Фомін.

Як повідомляв УНІАН, Росія у 2012 році експортувала зброї і військової техніки на рекордні 14 млрд дол.