Алчевський меткомбінат наростив виробництво прокату на 31%

Алчевський металургійний комбінат за січень 2013 року наростив виробництво металопрокату на 30,6% порівняно із січнем 2012 року - до 367 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За інформацією джерела в міністерстві, у січні поточного року комбінат виплавив 399 тис. тонн сталі, що на 22,7% більше, ніж за результатами січня 2012 року.

За звітний період Алчевський меткомбінат виробив 383 тис. тонн чавуну, що на 29% більше показника за січень 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Алчевський меткомбінат, Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 року ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Алчевський меткомбінат за 2012 рік скоротив виробництво металопрокату на 4,6% порівняно з 2011 роком - до 3,47 млн ​​тонн. Комбінат виплавив 3,87 млн тонн сталі - на 2,5% більше, виробництво чавуну зросло на 3,4% - до 3,52 млн тонн.