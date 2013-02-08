«АвтоКрАЗ» у січні зменшив виробництво автомобілів на 78%

Компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) у січні 2013 року зменшила обсяг виробництва автомобілів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 78,3%, або на 47 автомобілів до 13 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мерії Кременчука повідомив начальник управління економіки міськвиконкому Микола Здойма.

За його словами, підприємство з 28 грудня 2012 року по 15 січня простоювало у зв'язку з тим, що заводи, які здійснюють поставки комплектуючих, в основному російські, не працювали під час свят.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завод зменшив випуск автомобілів до попереднього року на 16% - до 899 одиниць.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» - єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів з ​​повним технологічним циклом виробництва.

"АвтоКрАЗ" випускає 33 базові моделі, більше 150 модифікацій і близько 1500 комплектацій автомобільної техніки КрАЗ для роботи у всіх галузях економіки і Збройних силах.

Автомобілі КрАЗ експлуатуються в 46 країнах світу.