«АвтоКрАЗ» у січні зменшив виробництво автомобілів на 78%
Компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) у січні 2013 року зменшила обсяг виробництва автомобілів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 78,3%, або на 47 автомобілів до 13 автомобілів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мерії Кременчука повідомив начальник управління економіки міськвиконкому Микола Здойма.
За його словами, підприємство з 28 грудня 2012 року по 15 січня простоювало у зв'язку з тим, що заводи, які здійснюють поставки комплектуючих, в основному російські, не працювали під час свят.
Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завод зменшив випуск автомобілів до попереднього року на 16% - до 899 одиниць.
Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» - єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів з повним технологічним циклом виробництва.
"АвтоКрАЗ" випускає 33 базові моделі, більше 150 модифікацій і близько 1500 комплектацій автомобільної техніки КрАЗ для роботи у всіх галузях економіки і Збройних силах.
Автомобілі КрАЗ експлуатуються в 46 країнах світу.