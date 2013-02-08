Азаров обіцяє вітчизняним виробникам програму підтримки до кінця лютого

Кабінет Міністрів планує наприкінці лютого затвердити програму підтримки вітчизняних виробників.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

Він підкреслив, що затвердження документа проходитиме у присутності Президента України і голови Верховної Ради.

«Наприкінці лютого уряд має розглянути і прийняти цю програму. У цьому засіданні братимуть участь Президент і голова Верховної Ради. Це говорить про те велике значення, яке має для нашого народного господарства ця програма. А потім розпочнеться найважливіший період - період її реалізації», - написав М.Азаров.

Як повідомлялося, у січні М.Азаров заявив про підготовку програми підтримки вітчизняного виробника.

Він відзначив, що в Україні набула чинності велика кількість законів, розрахованих на розвиток пріоритетних галузей вітчизняної економіки: «Уряд планує створити практичний державний бізнес-план нарощування обсягів внутрішнього виробництва, в першу чергу у високотехнологічних секторах розвитку внутрішнього ринку. На цій базі замінювати імпорт товарами вітчизняного виробництва, а також збільшити експорт і досягти позитивного сальдо торгівельного балансу», - сказав М.Азаров.

Він також підкреслив, що планується задіяти низку нестандартних інноваційних механізмів економічного розвитку. За його словами, нова програма покликана відновити зростання економіки України в поточному і наступних роках.

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