Азаров доручив урегулювати ситуацію з ліцензуванням імпорту ліків

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним відомствам врегулювати ситуацію із ліцензуванням імпорту ліків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, прем’єр провів нараду з питання впровадження закону про ліцензування імпорту лікарських засобів за участю віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка, керівництва Міністерства охорони здоров’я, Державної служби України з лікарських засобів та Секретаріату Кабінету міністрів.

У повідомлені нагадується, що закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна «активний фармацевтичний інгредієнт» був прийнятий Верховною Радою 4 липня 2012 року. Закон визначає термін «активний фармацевтичний інгредієнт», тобто, підвищує вимоги до якості ліків, які продають українцям, і з 1 березня 2013 року запроваджує відповідальний підхід до імпорту лікарських засобів — ліцензування.

Ліцензування імпорту є загальноприйнятою світовою нормою, яка гарантує ефективність ліків, відповідність вимогам реєстраційного досьє кожної серії препарату, яка постачається на ринок, а головне - їхню якість, безпеку та доступність для пацієнта.

Оскільки досі вітчизняний фармацевтичний ринок працював за правилами, далекими від європейських, питання ліцензування імпорту лікарських засобів викликало дискусії: дедалі частіше почали звучати критичні зауваження щодо закону і скарги на неможливість його виконати.

У зв’язку з цим М.Азаров доручив безумовно забезпечити наявність ліків в аптеках – як вітчизняних, так і імпортних.

«Пацієнт повинен прийти до аптеки і купити той препарат, який хоче, який звик бачити на прилавках. Ситуація, коли звичний для людей асортимент ліків може бути скорочений, виключена. В той же час ми не підемо на компроміси у питанні якості та доступності ліків», - наголосив М.Азаров.

Глава уряду доручив розробити всі необхідні підзаконні акти, які б містили чітко визначені умови та правила нової процедури ліцензування імпорту ліків, щоб до 13 лютого прийняти їх за засіданні Кабінету міністрів.

«Умови ліцензування повинні бути максимально простими, строки – максимально стислими. Наголошую, що рішення повинні прийматися дуже відповідально, але без жодних зволікань», - сказав М.Азаров.

У свою чергу представники Міністерства охорони здоров’я повідомили главі уряду, що ліцензійні умови розроблені, і вже готові для підписання. Дані умови цілком відповідають європейським вимогам щодо ліцензування імпорту. Вони не тільки захищатимуть українського пацієнта від неякісних ліків, а є також цілком зрозумілими та прозорими для фармацевтичного бізнесу.

Водночас прийнято рішення щодо поетапного впровадження цих вимог до кінця 2013 року. На першому етапі ліцензійні умови будуть дуже простими, процедура видачі ліцензії – максимально спрощена, і вже з 1 березня імпортери зможуть її отримати. Тому жодних проблем з наявністю ліків не повинно бути.

Прем’єр-міністр доручив К.Грищенку розібратися, хто з посадових осіб недбало поставився до своїх обов’язків і допустив ситуацію, коли впродовж понад 7 місяців не було вжито жодних заходів для забезпечення необхідної нормативно-правової бази і комплексного впровадження закону з 1 березня.

«Чому не була проведена широка роз’яснювальна робота серед фармацевтів щодо порядку проходження процедури ліцензування імпорту? Така безвідповідальність, природно, викликає занепокоєння як з боку фармацевтичних компаній, так і серед населення», - зазначив М.Азаров.

При цьому він зобов’язав К.Грищенка подати пропозиції щодо притягнення до відповідальності цих посадових осіб.

Разом з цим, глава уряду доручив віце-прем’єр-міністру особисто контролювати хід урегулювання цих питань. За його словами, завдання уряду - забезпечити стабільність на ринку лікарських засобів, прозорий і передбачуваний законодавчий процес, а також не допустити обмежень доступності ліків для населення.