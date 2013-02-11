Металурги підбивають підсумки січня

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у січні збільшив виробництво залізорудного концентрату на 10,4% - до 853 тис. тонн

Гірничорудний підрозділ найбільшого виробника сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг», за оперативними даними, у січні 2013 року виробив 853 тис. тонн залізорудного концентрату, що на 10,4% більше, ніж у січні 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, виробництво залізної руди на підприємстві за звітний період скоротилося щодо січня 2012 року на 15% - до 78 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 р. збільшив виробництво залізорудного концентрату на 2,5% - до 9,79 млн тонн.

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Полтавський ГЗК в січні збільшив виробництво залізорудного концентрату на 9,7% - до 1,08 млн тонн

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (м. Комсомольськ, Полтавська обл.) за підсумками січня 2013 року виробив 1,08 млн тонн залізорудного концентрату, що на 9,7% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За звітний період на комбінаті було вироблено 881 тис. тонн окатишів, що на 10,4% більше, ніж за підсумками січня 2012

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,34% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія).

Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.

Полтавський ГЗК у 2012 році збільшив виробництво залізорудного концентрату на 3% - до 11,83 млн тонн, виробництво окатишів знизилося на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

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Інгулецький ГЗК в січні скоротив виробництво залізорудного концентрату на 0,7% - до 1,171 млн тонн

«Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ІнГЗК, Кривий Ріг) у січні 2013 року виробив 1,171 млн тонн залізорудного концентрату, що на 0,7% менше, ніж за січень 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну, виробляючи два види залізорудного концентрату із вмістом заліза 63,7% і 67,5%.

Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік. ІнГЗК використовує передові технології флотаційного збагачення, які на сьогоднішній день в Україні є унікальними.

ІнГЗК входить до гірничорудного дивізіону Групи "Метінвест".

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами "Метінвест" є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), які спільно керують Компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи «Метінвест».

Інгулецький ГЗК в 2012 році скоротив виробництво залізорудного концентрату на 3,7% - до 13,58 млн тонн.

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ЦГЗК у січні наростив виробництво залізорудного концентрату на 9,3% - до 584 тис. тонн

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК, м. Кривий Ріг), єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення, за оперативними даними, в січні 2013 року наростив виробництво залізорудного концентрату на 9,3% порівняно із січнем 2012 року - до 584 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з наданою інформацією, виробництво окатишів за вказаний період становило 211 тис. тонн, що майже на 1% більше, ніж у січні 2012 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобуванні, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Річна виробнича потужність комбінату становить понад 5,9 млн тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн тонн окатишів.

ЦГЗК входить до Гірничорудного дивізіону групи "Метінвест".

ЦГЗК за 2012 рік наростив виробництво залізорудного концентрату на 3,3% - до 6,39 млн тонн, виробництво окатишів становило 2,313 млн тонн - на 4,5% більше, ніж за 2011 рік.

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ПівнГЗК за січень зберіг виробництво залізорудного концентрату в обсязі 1,27 млн ​​тонн

Одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», за оперативними даними, за січень 2013 року зберегло виробництво залізорудного концентрату на рівні січня 2012 року в обсязі 1,27 млн ​​тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з наданою інформацією, за вказаний період ПівнГЗК виробив 618 тис. тонн окатишів, що на 33,5% менше, ніж за січень 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

ПівнГЗК входить до Гірничорудного дивізіону групи "Метінвест".

ПівнГЗК за 2012 р. збільшив виробництво залізорудного концентрату на 0,9% - до 14,558 млн тонн і знизив виробництво окатишів на 3,6% - до 9,957 млн тонн.

Згідно з фінансовою звітністю ПівнГЗК, його чистий прибуток за 2011 рік становив 6,249 млрд грн.

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Дніпровський меткомбінат у січні скоротив виробництво прокату на 10% - до 266 тис. тонн

«Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського »(ДМКД) за січень 2013 рік виробив 266 тис. тонн прокату, що на 10% менше, ніж за січень 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За даними джерела, комбінат виплавив 263 тис. тонн сталі, що на 8,3% менше, ніж за результатами за січень 2012 року.

За звітний період завод виробив 245 тис. тонн чавуну, що на 11,5% менше показника за січень 2012 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область) спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі і профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготовки для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє до Німеччини, Італії, Бельгії, Китаю, країн СНД і Близького Сходу.

ДМКД входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Дніпровський меткомбінат в 2012 році збільшив виробництво прокату на 4,3% - до 3,16 млн тонн.