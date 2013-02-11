«Кримський Титан» змінив голову правління

Хімічний холдинг Ostchem Germany GmbH, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, призначив Сергія Косенка на посаду голови правління одного з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі - «Кримського Титану».

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

С.Косенко останні 3 роки обіймав посади заступника директора з виробництва ТОВ «Домінат», провідного спеціаліста відділу постачання ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України», провідного спеціаліста відділу постачання ТОВ «Синтез Ресурс», директора з комерційних питань філії «Вільногірський гірничо- металургійний комбінат» приватного акціонерного товариства «Кримський Титан».

Згідно з повідомленням, С.Косенко змінив Олександра Шитманюка, який перебував на посаді голови правління «Кримського Титану» з 22 жовтня 2010 року.

НКЦПФР також повідомила, що хімічний холдинг Ostchem Germany GmbH володіє 100% акцій «Кримського Титану»

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

Українському бізнесменові і інвестору Дмитру Фірташу належить група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG.