Виробництво автомобілів в Україні впало майже у 6 разів

Виробництво автомобілів в Україні у січні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 82,8% - до 832 одиниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації "УкрАвтоПром".

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва легкових автомобілів минулого місяця скоротився в 5,4 раза - до 790 одиниць з 4 299 одиниць у січні минулого року.

У січні 2013 року виробництво комерційних автомобілів становило 14 одиниць проти 333 одиниць у січні 2012 року і на 95% менше, ніж у грудні 2012 року.

Виробництво автобусів в січні скоротилося до 28 одиниць з 212 одиниць у січні 2012 року.

За даними "УкрАвтоПром", лідер авторинку за підсумками 2012 року «Запорізький автомобільний завод» (ЗАЗ) у січні 2013 року простоював, у зв'язку з чим випустив лише 4 автомобілі. Порівняно із січнем 2012 року відзначено падіння виробництва у 889 разів. Як повідомляв УНІАН, ЗАЗ відновив виробництво минулого тижня.

Виробництво легкових автомобілів автокорпорації «Богдан» у січні 2013 року зросло до 632 одиниць із 92 місяцем раніше і повною відсутністю виробництва в січні 2012 року. Компанія "Єврокар" минулого місяця скоротила випуск «легковиків» до 154 одиниць з 1 140 в грудні 2012 року. У січні 2012 року виробництво становило 533 легкові автомобілі.

Кременчуцький автоскладальний завод в минулому місяці не випустив жодного автомобіля.

Як повідомляв УНІАН раніше, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2012 року скоротилося на 27% до 76 281 штук.

Найбільше скоротилося виробництво легкових автомобілів - на 28,6%, до 69 687 штук. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3 235 штук, автобусів - на 10,1%, до 3 359 штук.