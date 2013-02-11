Танзанія зацікавилася українською сільгосптехнікою

Уряд Танзанії зацікавлений у поставках з України сільськогосподарської техніки

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це заявив в.о. міністра сільського господарства, продовольчої безпеки та кооперації Танзанії Мбого Футакамба під час зустрічі в столиці Танзанії м.Дар-ес-Саламі з послом України в Республіці Кенія та Об’єднаній Республіці Танзанія Володимиром Бутягою.

В.Бутяга запропонував танзанійському міністру розглянути виробничі можливості українських компаній - Асоціація „Укрмашбуд”, „ХТЗ”, „ПівденМаш”, „КрАЗ”, які можуть постачати в Танзанію трактори та вантажні автомобілі для вирішення всього спектру завдань в сільському господарстві.

Крім того, було відзначено, що підприємства хімічної галузі України можуть задовольнити потреби Танзанії у добривах та спеціальних хімічних речовинах для боротьби із захворюванням сільськогосподарських культур.

Посол також зауважив, що науково-дослідні та спеціалізовані бюро, компанія „Насіння України” опрацьовують питання селекції насіння та виведення худоби, спеціально пристосованих до ґрунтів та природнокліматичних умов Танзанії.

Танзанійський урядовець зі свого боку висловив готовність відвідати навесні цього року Україну з метою ознайомлення з продукцією українських виробників та одночасно запропонував українським компаніям з метою презентації можливостей останніх взяти участь у черговій міжнародній виставці 6-8 червня 2013 року в Танзанії.