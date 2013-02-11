Програма активізації економіки не досягне своєї мети - експерт

Наповнення Програми активізації економіки України на 2013-2014 роки, яка нині обговорюється в уряді, не забезпечить економічного розвитку країни у найближчій перспективі.

Про це в коментарі УНІАН заявив економіст, колишній урядовий секретар Кабміну Віктор Лисицький.

На його думку, помилка авторів програми полягає вже в тому, що в проекті документа немає оціночних порівнянь з показниками найближчих сусідів - наприклад, Польщі й Туреччини, з якими Україна перебувала у відносно однакових економічних умовах і які почали реформи трохи раніше України.

«Україна - країна з відкритою економікою. І оцінку поточного стану необхідно починати із зіставлення основних економічних результатів з такими ж результатами хоча б найближчих країн-конкурентів. Замість цього - самозамилування формально не такими вже поганими темпами зростання і падіння за останні роки, починаючи з 2007-го - року, коли ми безнадійно програли економічне змагання нашим найближчим, порівнянними за розмірами, сусідам - ​​Польщі і Туреччини», - звернув увагу В.Лисицький і додав, що за підсумками 2007 року показник ВВП на душу населення в Польщі втричі перевищував показник України, а в 2011 році - вже вчетверо.

Аналогічна ситуація, якщо порівнювати підсумки реформ у Туреччині, відзначає експерт. «Таке величезне відхилення за неточністю розрахунків не сховаєш. Чи варто дивуватися зростаючому бажанню українців заробляти гроші де б то не було, але не в Україні? Але ж автори «активізації» цього чинника просто не помічають, не бачать розчинення нашої нації в навколишньому світі, утішаючи себе нашими черепашачими темпами зростання. Яка ж тоді цінність цього документа?» - зазначає В.Лисицький.

На підтвердження своїх слів про неспроможність проекту Програми активізації економіки експерт навів приклад розвитку суднобудування в Україні - галузі, яка вважається пріоритетною для країни.

За словами В.Лисицького, 8 років корабели України терпеливо чекають відновлення спеціального регулювання, введеного законами України «Про заходи державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» (1999 рік) і «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв»» (2000 рік). «Свого часу таке спецрегулювання було скасовано за поданням Кабміну без попереднього обговорення з самими працівниками заводів. Водночас за останні три роки влада зробила чимало корисних заяв, а у вересні парламент прийняв Закон «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудування». І що? Через усього п'ять (!) місяців закон так і не набув чинності, хоча корабели до останнього вірили, що цю безглуздість вдасться усунути. Але де там: «активізація розвитку економіки» очікуваних кроків не передбачає, а супутні законопроекти, також очікувані в таборі суднобудівників, навіть не були поставлені на голосування», - повідомив експерт і додав, що таким способом активізація, зокрема суднобудування як промислового пріоритету не відбудеться.

«Цілком очевидно, що автори «активізації» не враховують світовий досвід підтримки суднобудування, який базується на спецрегулірованіі. І тільки на ньому!» - наголосив В.Лисицький.

Також він повідомив, що виклав свою точку зору в листі, який направив на розгляд прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Як повідомляв УНІАН, Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ та будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Реалізація положень документа припускає, що в 2013 році зростання економіки може становити не менше 3%.

На думку глави уряду, ця програма стане відповіддю України на проблеми, що існують у світовій економіці.