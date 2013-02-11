Донецький електрометалургійний завод може повністю зупинитися

Донецький електрометалургійний завод (ДЕМЗ), який з 23 листопада 2012 року призупинив виробництво у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринках сировини і кінцевої металургійної продукції, буде простоювати ще, як мінімум, до 1 липня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 11 лютого, на прес-конференції повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький.

Він нагадав, що ДЕМЗ, який раніше називався «ІСТІЛ (Україна)» і власниками його були пакистанці, кілька разів після 2008 року перепродавався і сьогодні опинився у дуже складній ситуації, насамперед через несприятливу кон'юнктуру на традиційних ринках збуту металургійної продукції.

«Після продажу заводу пакистанцями, як пішов перепродаж за перепродажем, і сьогодні, на жаль, підприємство зупинили вже до 1 липня. Йде скорочення», - сказав А.Шишацький. До того ж він висловив побоювання, що «є загроза, що завод взагалі ніколи не почне працювати».

Але губернатор наголосив, що в цьому разі з боку облдержадміністрації буде забезпечено контроль за неухильним дотриманням власником підприємства законодавства щодо виплати матеріальної допомоги звільненим працівникам підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Донецький електрометалургійний завод (ДЕМЗ), який входить до російської компанії ВАТ «Мечел» (NYSE: MTL), з 23 листопада 2012 року тимчасово призупинив виробництво зв'язку з несприятливою ситуацією на ринках сировини і кінцевої металургійної продукції, зокрема в зв'язку зі стійким зростанням цін на основну сировину заводу - брухт чорних металів - на тлі сезонного накопичування його запасів сталевиробниками України.

Водночас зазначалося, що під час тимчасового призупинення виробництв на ДЕМЗ буде підтримуватися працездатність обладнання та його технічне обслуговування, а також співробітникам, які задіяні в цих заходах, буде виплачуватися заробітна плата. Також у заяві компанії було зазначено, що «обсяги реалізації продукції, поставки за всіма контрактами здійснюватимуться зі складів у нормальному режимі».

Довідка УНІАН. ДЕМЗ (до 2009 р. - ММЗ «Істіл (Україна)» створений в 1999 р. на базі електросталеплавильного, обтискового і копрового цехів Донецького металургійного заводу в результаті його реструктуризації. У 2008 р. завод придбала російська група «Естар», назва «Істіл (Україна)» змінено на Донецький електрометалургійний завод. В умовах світової економічної кризи у власника виникли фінансові проблеми. У грудні 2011 року АТ «ДЕМЗ» увійшло до складу групи «Мечел».

Донецький електрометалургійний завод, що входить до групи «Мечел», - одне з найсучасніших металургійних підприємств України, побудоване за принципом міні-заводу з неповним металургійним циклом. Виробничі потужності заводу дозволяють виплавляти понад 1 млн тонн сталі на рік. Виробляє безперервнолиту квадратну заготовку для перекату і безперервнолиту трубну заготовку, а також гарячекатаний круглий прокат великого діаметру з вуглецевих, конструкційних і легованих марок сталі, зокрема з термообробкою. Основні ринки збуту - США, Великобританія, Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Фінляндія, Іспанія, Болгарія, Росія, Туреччина, Таїланд, Тайвань.

«Мечел» - одна з провідних російських компаній у гірничодобувній і металургійній галузях; об'єднує виробників вугілля, залізорудного концентрату, нікелю, сталі, прокату і метизної продукції.