Затриманим у Казахстані працівникам “Укрспецекспорту” висунуто обвинувачення

Затриманим у Казахстані українським громадянам - працівникам “Укрспецекспорту” висунуто обвинувачення у даванні хабара в особливо великому розмірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого МЗС України підтвердило затримання в Астані 26 січня двох працівників державної компанії «Укрспецекспорт».

У компанії «Укрспецекспорт» визнали, що у Казахстані за підозрою у передачі хабара затримано їхніх співробітників. За словами керівника управління інформаційної політики ДК "Укрспецекспорт" Андрія Масальського, двоє з трьох затриманих - працівники підприємства.

31 січня ZN.UA з посиланням на власне джерело поінформувало, що у Казахстані за підозрою у даванні хабара затримано двох високопосадовців "Укрспецекспорту". Обидва є керівниками департаментів.

Затримання українців було проведене в міжнародному аеропорту тоді, коли вони збиралися вилетіти додому. До цього представники "Укрспецекспорту" провели зустріч з посадовцем, що представляв казахську владу, і передали йому "подяку" за сприяння в реалізації контрактів. За інформацією з різних джерел, сума хабара становила 200 тисяч доларів.

Одночасно з цим казахське телебачення з посиланням на джерело у силових структурах країни поширило заяву про затримання начальника Головного управління озброєнь Міністерства оборони Казахстану Алмаза Асенова за підозрою в отриманні великого хабара. А.Асенов підозрюється в отриманні 200 тисяч доларів. У Міністерстві оборони генерал-майор А.Асенов відповідав за закупівлю, модернізацію та утилізацію різних видів озброєнь. Наголошується, що всі великі контракти проходили саме через його управління.