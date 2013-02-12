«Електросталь» за рік отримала 53,5 млн грн прибутку

Сталеплавильне підприємство «Електросталь» (м. Курахове, Донецька обл.) у 2012 році отримало чистий прибуток у розмірі 53,540 млн грн порівняно з чистим збитком за підсумком 2011 року в розмірі 103,271 млн грн, повідомила УНІАН представник підприємства.

Згідно з отриманою інформацією, виручка від реалізації продукції у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 5,8% - до 2,097 млрд грн.

Водночас чиста виручка від реалізації продукції зросла на 3,6% - до 2,047 млрд грн, що на тлі 5% зниження собівартості реалізованої продукції до 1,973 млрд грн сприяло зростанню валового прибутку підприємства на 71,9% - до 74,449 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року порівняно з першим місяцем 2012 року сталеплавильне підприємство «Електросталь» збільшило виробництво безперервно-литої заготовки на 12,2% - до 40,382 тис. тонн., а реалізація цього виду продукції збільшилася на 11,4% - до 49,506 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 2000 році Донецький металопрокатний завод почав відчувати брак покупної сталевої заготовки для власного прокатного виробництва, і було прийнято рішення будувати власний сталеплавильний комплекс «Електросталь».

У 2012 році виробництво безперервно-литої заготовки підприємства збільшилося щодо попереднього року на 8,3% - до 475,036 тис. тонн, а реалізація зросла на 6,4% - до 450,743 тис. тонн.

Донецький металопрокатний завод спеціалізується на виробництві і реалізації металопродукції: сортового прокату, чавунних труб, конструктивних елементів з чорних металів. До складу заводу входить прокатний цех, труболиварний і цех металовиробів.

У 2012 році всі металургійні підприємства України виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво сталі в минулому році знизилося на 7% - до 32,394 млн тонн.