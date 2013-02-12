Кременчуцький сталеливарний завод призупиняє роботу до 1 березня

ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (Кременчук, Полтавська область) призупиняє роботу з 13 лютого до 1 березня.

Як повідомили УНІАН в профспілковому комітеті підприємства, причина зупинки - проблеми з сертифікацією продукції і її збутом.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року російська федеральна установа "Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" призупинила дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні. Це основні види продукції, що виробляються на підприємстві.

У зв'язку з цим підприємство припиняло роботу з 11 до 15 грудня 2012 року, а так само з 31 грудня по 14 січня. Як повідомили на підприємстві, наразі дію російських сертифікатів не відновлено.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2011 році завод спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.