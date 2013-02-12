Меткомбінати ІСД подали апеляцію на рішення про виплату «Метінвесту» 1,2 млрд грн
Металургійні комбінати "Індустріального союзу Донбасу" подали апеляційну скаргу до Донецького апеляційного господарського суду на рішення госпсуду Донецької області щодо виплати групі «Метінвест Холдинг» - 1,213 млрд грн.
Про це йдеться в судових постановах, якими володіє УНІАН.
Згідно з документами, апеляційні скарги прийняті до розгляду і суд почав апеляційне провадження.
Як повідомляв УНІАН, у січні група «Метінвест» виграла в госпсуді Донецької області 4 справи проти меткомбінатів ІСД на суму в розмірі 1,2 млрд грн.
«Метінвест Холдинг» звинуватив «Алчевський металургійний комбінат» та «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» у неналежному виконанні умов договорів поставки продукції і, згідно із судовими рішеннями, винесеними судом 10, 14 і 16 січня.
«Алчевський металургійний комбінат» повинен виплатити позивачеві основний борг, пеню та 3% річних у розмірі 675,6 млн грн, а «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» повинен виплатити 537,8 млн грн.
Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.
Найбільшими акціонерами "Індустріального союзу Донбасу» з початку 2010 року є консорціум інвесторів на чолі з російським бізнесменом Олександром Катуніним (50% плюс дві акції) та українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.