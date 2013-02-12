"Донецьксталь" має намір випустити єврооблігації на суму до 500 млн дол.

Великий український виробник металопродукції «Донецьксталь - металургійний завод» має намір випустити єврооблігації терміном обігу до 5 років на загальну суму до 500 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, питання про випуск єврооблігації винесенt наглядовою радою компанії на запланованs 26 лютого загальні збори акціонерів.

Емітент повідомляє, що процентна ставка за цими облігаціями не повинна перевищувати 12% річних.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року «Донецьксталь» очікує отримати збитки у розмірі 360 млн грн.

«Донецьксталь» в 2013 році також має намір збільшити виробництво рідкої сталі у 4,8 раза - до 433 тис. тонн, рідкого чавуну на 9% - до 1,428 млн тонн, сталевого листа на 49,5% - до 120 тис. тонн, а сортової сталі - в 4,8 раза - до 358 тис. тонн.

Водночас підприємство у 2013 році планує збільшити інвестиції в модернізацію комбінату в 2,3 рази - до 440 млн грн.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. Завод контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.

Виробництво на підприємстві чавуну в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 5% - до 1,273 млн тонн, виробництво листа впало в 4,1 раза до 80,3 тис. тонн, а сортової сталі - скоротилося на 24,6%, до 74,1 тис. тонн.

Виробництво заводом рідкого чавуну в 2012 році становило 1,310 млн тонн, а рідкої сталі - 90,1 тис. тонн.