США розпочнуть переговори з ЄС щодо трансатлантичної угоди про вільну торгівлю - Обама

США розпочнуть переговори з Європейським союзом з метою укладення трансатлантичної угоди про вільну торгівлю. Про це оголосив у вівторок, 12 лютого, президент Барак Обама, звертаючись до обох палат Конгресу США зі щорічним посланням "Про стан країни".

"Щоб підтримати американський експорт" і ситуацію із зайнятістю, "щоб створити рівні умови на зростаючих риках Азії, ми маємо намір завершити переговори щодо Транс-Тихоокеанського партнерства", повідомив голова адміністрації, передає ІТАР-ТАСС.

Транс-Тихоокеанське партнерство - торгівельний пакт, який передбачає повне скасування митних зборів на товари та послуги, який спочатку уклали між собою Чилі, Нова Зеландія, Бруней і Сингапур. Пізніше до переговорів підключилися США, Австралія, В'єтнам, Малайзія і Перу. У Лос-Кабос запрошення стати учасницею вироблення принципів торгового партнерства отримала і Мексика.

"Сьогодні я (також) оголошую про те, що ми почнемо переговори про всеосяжне трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство з Європейським союзом, оскільки вільна і чесна торгівля між США і Європою забезпечує мільйони добре оплачуваних американських робочих місць", - зазначив Обама.

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