Ferrexpo в 2012 році інвестувала у свої українські активи 4 млрд грн

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, в 2012 році інвестувала в свої українські активи 487 млн ​​дол., або 4 млрд грн, повідомили УНІАН у компанії.

Згідно з повідомленням, відповідно до затвердженої радою директорів інвестпрограми на 2012 рік, група Ferrexpo за звітний період інвестувала в капітальне будівництво і технічне переозброєння Полтавського ГЗК понад 270 млн доларів США (понад 2 млрд грн) з урахуванням ПДВ, в розвиток Єристівського ГЗК - понад 174 млн доларів США (понад 1 млрд грн), а також в інші українські підприємства - понад 40 млн доларів США (понад 324 млн грн).

"2012 рік став знаковим роком для розвитку Ferrexpo і рекордним за сумою капіталовкладень - загалом 487 млн ​​доларів США. Це вкотре підтвердило статус Ferrexpo як одного з основних іноземних інвесторів в Україні", - цитує повідомлення компанії фінансового директора Ferrexpo plc Кріса Мо.

Він також зазначив, що група відкрила другий повномасштабний кар'єр, на якому використовується найкраще в світі у своєму класі гірничодобувне обладнання, і продовжила модернізацію існуючої гірничодобувної, переробної та логістичної інфраструктури.

Тим самим, зі слів фіндиректора Кріса Мо, Ferrexpo закріпило свої позиції як основного експортера залізорудних окатишів з України та СНД.

"Подібного роду капіталовкладення на території України підвищують конкурентоспроможність, рентабельність і надійність Ferrexpo як одного зі світових лідерів виробництва залізорудних обкотишів", - зазначив К.Мо.

В Ferrexpo повідомили, що компанія - найбільший експортер залізорудних окатишів з України та СНД і 7-й найбільший експортер на світовому зарубіжному ринку, і планує продовжувати розвиватися й інвестувати в країну, збільшуючи як випуск продукції, так і конкурентоспроможність на світовому ринку.

Також в прес-релізі повідомляється, що Ferrexpo продовжує зазнавати втрат від несвоєчасної виплати ПДВ, і буде змушена істотно скоротити свої плани, якщо не буде знайдено рішення цієї проблеми. Станом на 1 січня 2013 року чиста заборгованість з повернення ПДВ підприємствам Ferrexpo в Україні становила понад 301,5 млн. доларів США.

Як повідомляв УНІАН, компанія Ferrexpo в 2012 фінансовому році зменшила загальний обсяг виробництва окатишів порівняно з 2011 роком на 1,2% - 9,69 млн тонн.

У 2012 році компанія видобула 29,76 тис. тонн залізної руди, що практично відповідає рівню 2011 року (29,637 тис. тонн).

Виробництво концентрату в 2012 році збільшилося на 1,9% - до 11,7 млн ​​тонн.

А в четвертому кварталі 2012 року компанія випустила 2,534 млн тонн окатишів, зокрема 2,366 млн тонн з власної сировини.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК, а також контролює діяльність Єристівський ГЗК (Комсомольськ, Полтавська область).

Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток щодо попереднього року на 35% - до 574,9 млн доларів.