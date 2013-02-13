Заводу ім. Малишева можуть відключити електроенергію

АК «Харківобленерго» відключить одного з найбільших в Україні виробників бронетехніки ДП «Завод ім. Малишева» від електропостачання, якщо підприємство на погасить 1,5 млн грн заборгованості.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник інформаційно-консультативного відділу АК «Харківобленерго» Володимир Скічко.

Він зазначив, що станом на 11 лютого, борг Заводу ім. Малишева за спожиту електроенергію становив 6,33 млн грн.

В.Скічко повідомив, що в понеділок АК «Харківобленерго» на 50 хвилин відключив на підприємстві електроенергію, після чого Завод ім. Малишева погасив значну частину боргу.

За його словами, на сьогодні завод має борг за електроенергію у розмірі 1,5 млн грн.

Начальник відділу підкреслив, що АК «Харківобленерго» продовжуватиме домагатися погашення цієї заборгованості, в тому числі за допомогою тимчасового відключення від електропостачання.

«На 18 лютого є сповіщення. Якщо не будуть погашені ці 1,5 млн грн, буде відключення», - сказав В.Скічко.

Він не уточнив, на який період часу АК «Харківобленерго» відключить на заводі світло.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, ​​Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

Завод ім. Малишева входить до складу державного концерну «Укроборонпром».