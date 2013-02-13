«Електросталь» збільшить капітальні інвестиції у 2,4 раза

Сталеплавильне підприємство «Електросталь» (м. Курахове, Донецька обл.) у 2013 р. має намір збільшити капітальні інвестиції у 2,4 раза до 6,402 млн грн, повідомила УНІАН представник підприємства.

"У 2013 році «Електросталь» має намір інвестувати 6,402 млн грн, водночас у 2012 році розмір капітальних інвестицій становив - 2,646 млн грн", - зазначили на підприємстві.

Згідно з отриманою інформацією, підприємство має намір інвестувати 4,5 млн грн в придбання установки для вдування сипучих матеріалів, 723 тис. грн у переведення електродвигунів на частотне регулювання, 500 тис. грн у придбання і заміну групи насосів, 300 тис. грн в пристрій додаткового бункера для віддачі сипучих матеріалів і в ківш на випуску, 284 тис. грн у реконструкцію комірок із заміною масляних вимикачів на вакуумні, 95 тис. грн в установку кабельної перемички.

Водночас на підприємстві також наголосили, що витрати на модернізацію в 2012 році були спрямовані на нежитлові будівлі та інженерні споруди і становили 656 тис. грн.

Одночасно, в 2012 році підприємство інвестувало 1,99 млн грн у придбання нових активів, а саме: 1,468 млн грн в електричне та електронне обладнання, 422 тис. грн в інженерні споруди та 100 тис. грн в інші матеріальні активи.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 р. підприємство «Електросталь» отримало чистий прибуток у розмірі 53,5 млн грн.

У січні 2013 року порівняно з першим місяцем 2012 року сталеплавильне підприємство «Електросталь» збільшило виробництво безперервно-литої заготовки на 12,2% - до 40,382 тис. тонн, а реалізація цього виду продукції збільшилася на 11,4% - до 49,506 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 2000 році Донецький металопрокатний завод почав відчувати брак покупної сталевої заготовки для власного прокатного виробництва, і було прийнято рішення будувати власний сталеплавильний комплекс «Електросталь».

У 2012 році виробництво безперервно-литої заготовки підприємства збільшилося щодо попереднього року на 8,3% - до 475,036 тис. тонн, а реалізація зросла на 6,4% - до 450,743 тис. тонн.

Донецький металопрокатний завод спеціалізується на виробництві і реалізації металопродукції: сортового прокату, чавунних труб, конструктивних елементів з чорних металів. До складу заводу входить прокатний цех, труболиварний і цех металовиробів.

У 2012 році всі металургійні підприємства України виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво сталі в минулому році знизилося на 7% - до 32,394 млн тонн.