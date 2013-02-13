Метпідприємства в березні планують збільшити виробництво прокату на 10,8%
У березні 2013 року українські метпідприємства планують збільшити виробництво загального металопрокату до 2,55 млн тонн - на 10,8% від очікуваних обсягів за лютий (2,3 млн тонн).
Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».
Очікується, що виплавка сталі зросте на 11% від запланованого показника на лютий - до 2,8 млн тонн. Виробництво чавуну в березні 2013 року збільшиться на 10% - до 2,54 млн тонн.
Для забезпечення заявлених обсягів виробництва в березні металургам буде потрібно 580 тис. тонн аглоруди, 1,650 млн тонн концентрату, 525 тис. тонн агломерату, 755 тис. тонн окатишів, 940 тис. тонн вапняків, 1,27 млн тонн металургійного коксу, 400 тис. тонн металобрухту.
За даними об'єднання «Укррудпром», заявки металургів по вапняку і залізорудній сировини вітчизняного виробництва забезпечуються повністю. По імпорту метпідприємства планують завезти 60 тис. тонн аглоруди, 200 тис. тонн концентрату і 10 тис. тонн окатишів.
За даними об'єднання «Укркокс», потреба металургів у коксі на березень забезпечується повністю. Поставки українського вугілля в березні становитимуть 1,27 млн тонн. Також необхідно імпортувати ще 750 тис. тонн вугілля для коксування.
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Метпідприємства з початку лютого знизили середньодобове виробництво прокату на 10,6%
За перші 11 днів лютого середньодобове виробництво загального прокату на металургійних підприємствах України знизилося у порівнянні з січнем на 10,6% - до 72,7 тис. тонн, повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».
За даними джерела в об'єднанні, середньодобове виробництво сталі з початку лютого також скоротилося на 5,3% - до 86,9 тис. тонн. Виробництво чавуну зменшилося на 1,6% - до 79,3 тис. тонн.
Станом на 1 лютого, на метпідприємствах у роботі було 28 з 36 доменних печей (78%), 18 з 21 конвертера (86%), 9 з 16 мартенівських печей (56%) і 5 з 15 електропечей (33%).
Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень 2013 виробництво загального прокату скоротилося щодо січня 2012 року на 1% - до 2, 524 млн тонн, випуск сталі зріс на 1% - до 2,845 млн тонн. Виплавка чавуну за січень також зросла на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,497 млн тонн.