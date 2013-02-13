Метпідприємства в березні планують збільшити виробництво прокату на 10,8%

У березні 2013 року українські метпідприємства планують збільшити виробництво загального металопрокату до 2,55 млн тонн - на 10,8% від очікуваних обсягів за лютий (2,3 млн тонн).

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Очікується, що виплавка сталі зросте на 11% від запланованого показника на лютий - до 2,8 млн тонн. Виробництво чавуну в березні 2013 року збільшиться на 10% - до 2,54 млн тонн.

Для забезпечення заявлених обсягів виробництва в березні металургам буде потрібно 580 тис. тонн аглоруди, 1,650 млн тонн концентрату, 525 тис. тонн агломерату, 755 тис. тонн окатишів, 940 тис. тонн вапняків, 1,27 млн ​​тонн металургійного коксу, 400 тис. тонн металобрухту.

За даними об'єднання «Укррудпром», заявки металургів по вапняку і залізорудній сировини вітчизняного виробництва забезпечуються повністю. По імпорту метпідприємства планують завезти 60 тис. тонн аглоруди, 200 тис. тонн концентрату і 10 тис. тонн окатишів.

За даними об'єднання «Укркокс», потреба металургів у коксі на березень забезпечується повністю. Поставки українського вугілля в березні становитимуть 1,27 млн ​​тонн. Також необхідно імпортувати ще 750 тис. тонн вугілля для коксування.

* * *

Метпідприємства з початку лютого знизили середньодобове виробництво прокату на 10,6%

За перші 11 днів лютого середньодобове виробництво загального прокату на металургійних підприємствах України знизилося у порівнянні з січнем на 10,6% - до 72,7 тис. тонн, повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними джерела в об'єднанні, середньодобове виробництво сталі з початку лютого також скоротилося на 5,3% - до 86,9 тис. тонн. Виробництво чавуну зменшилося на 1,6% - до 79,3 тис. тонн.

Станом на 1 лютого, на метпідприємствах у роботі було 28 з 36 доменних печей (78%), 18 з 21 конвертера (86%), 9 з 16 мартенівських печей (56%) і 5 з 15 електропечей (33%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень 2013 виробництво загального прокату скоротилося щодо січня 2012 року на 1% - до 2, 524 млн тонн, випуск сталі зріс на 1% - до 2,845 млн тонн. Виплавка чавуну за січень також зросла на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,497 млн тонн.