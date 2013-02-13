Мінагропрод відроджуватиме сільгоспмашинобудування за допомогою німецьких компаній

Україна має намір залучити німецькі компанії до відродження сільськогосподарського машинобудування, підписавши 12 лютого відповідний меморандум про співробітництво між галузевими асоціаціями України та Німеччини.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Наша мета - мати потужне виробництво високоякісної сільгосптехніки в Україні", - цитує прес-служба слова заступника міністра аграрної політики та продовольства Олександра Сеня.

Згідно з повідомленням, міністерство розглядає співробітництво зі світовими компаніями як пріоритетний напрямок у стратегії України.

Прес-служба відомства також повідомила, що німецька сторона відзначила пожвавлення діалогу з українським Мінагропродом і виробниками сільгосптехніки в питаннях прискорення реалізації інвестиційних проектів у сфері сільгоспмашинобудування.

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року українські та німецькі виробники сільськогосподарської техніки під час Міжнародної спеціалізованої виставки з тваринництва «Euro Tier 2012» (Ганновер, Німеччина) 13-16 листопада домовилися про створення пілотного проекту зі спільного виробництва зернозбиральних комбайнів TUCANO і тракторів Xerion компанії СLAAS.

За даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн.

На початку листопада 2012 року Верховна Рада України прийняла закон про кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

За даними Держстату, в 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році.