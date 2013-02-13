Промвиробництво в Європі в грудні зросло

Брюссель. Промислове виробництво у країнах зони євро в грудні 2012 року зросло на 0,7% порівняно з листопадом, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,5%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У порівнянні з груднем 2011 року в грудні-2012 промвиробництво знизилося на 2,4% у зоні євро та на 2,3% - в ЄС-27.

У грудні 2012 року порівняно з листопадом виробництво в енергетичному секторі скоротилося на 1,2% в зоні євро та на 0,4% - в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів скоротилося в зоні євро на 0,2%, в ЄС-27 - на 0,3%, товарів нетривалого використання - зросло на 2% в зоні євро та на 1,3% - в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання зросло на 2% в зоні євро та на 0,4% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 1,3% в зоні євро та на 1,2% - в ЄС-27.

У грудні, згідно з наданими даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з листопадом зареєстровано в Ірландії (8,5%), Латвії та Словенії (по 2,7%).

Найбільше зниження зареєстровано в Словаччині (-4,4%) і Данії (-2,3%).

У грудні 2012 року в порівнянні з груднем 2011 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 1,2% в зоні євро та на 0,4% - в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів скоротилося на 4,6% в обох зонах, товарів нетривалого використання - знизилося на 1,3% в зоні євро та на 1,9% - в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання скоротилося на 3,9% в зоні євро та на 4,8% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 2,9% в зоні євро та на 2,3% - в ЄС-27.

У грудні 2012 року найбільше зростання промислового виробництва порівняно з груднем 2011 року зареєстровано у Латвії (10,7%), Мальті (10,3%) та Литві (9,1%).

Найбільше зниження зареєстровано в Іспанії (-6,9%), Італії (-6,6%), Чехії (-5,8%) і Польщі (-5,4%).

У листопаді 2012 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилося на 0,7% в зоні євро та на 0,6% - в ЄС-27 порівняно з жовтнем 2012 року.

Довідка УНІАН. З 1 червня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.

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