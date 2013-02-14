«Кримський Титан» у 2012 році скоротив прибуток у 4,5 рази

Один з найбільших українських виробників хімічної продукції «Кримський Титан» у 2012 році на тлі зростання собівартості продукції скоротив чистий прибуток до 5,9 млн грн з 26,4 млн грн у 2011 році. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, текстом якого володіє УНІАН.

Звіт складений за національними стандартами фінансової звітності. Виручка компанії у 2012 році збільшилася до 3,6 млрд грн з 3,3 млрд грн в 2011 році.

Валовий прибуток за минулий рік збільшився до 666 млн грн з 655 млн грн роком раніше.

Собівартість реалізації продукції в 2012 році зросла до 2,9 млрд грн з 2,6 млрд грн в 2011 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «​​Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва. Завод входить до OstChem Holding, який у свою чергу є частиною групи українського бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF.