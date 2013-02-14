"Кварцсамоцвіти" в червні планують відновити роботу

Великий український виробник самоцвітів - ПАТ "Кварцсамоцвіти" (м. Володарсько-Волинський, Житомирська обл.) у червні п. р. планує відновити виробництво, припинене наприкінці 2008 року через важке фінансове становище.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор ПАТ "Кварцсамоцвіти" Василь Батюк.

«На сьогодні ми плануємо відновити роботу підприємства, яке тривалий час не працювало, ми думаємо запустити його, орієнтовно, в червні цього року", - сказав В.Батюк.

Для цього на заводі відремонтували цехи, закупили обладнання ізраїльської фірми та ізраїльські фахівці навчають співробітників користуватися ним. Інвестори вже внесни понад 22 млн грн на відновлення роботи підприємства.

"Ми введемо в дію фабрику з огранювання каменів проектною потужністю до 4,5 млн огранювальних вставок на рік", - сказав В.Батюк.

Він також повідомив, що в цей час "нове підприємство отримало право вести видобуток граніту на ділянці близько 50 га з перспективою відродження ювелірного промислу".

Директор підприємства додав, що свого часу його завод був перспективним бюджетоутворюючим підприємством регіону і власник підприємства планує знову зробити його таким.

В.Батюк уточнив, що сьогодні основу активів «Кварцсамоцвіти» становлять шість шахт з видобутку гірського кришталю і п'єзокварцу, а також гранувальний і ювелірний цехи.

Як повідомили УНІАН у Фонді держмайна в Житомирській області, підприємство "Кварцсамоцвіти" в 2007 році спрацювало збитково. У вересні 2007 року керівництво ФДМ ініціювало збільшення статутного фонду та приватизацію тоді ще відкритого акціонерного товариства "Кварцсамоцвіти". Наприкінці 2006 року, статутний фонд "Кварцсамоцвіти" становив 48,745 млн гривень.

У листопаді 2010 року ФДМУ на конкурсі за принципом аукціону продав 91,1% акцій ПАТ «Кварцсамоцвіти» ТОВ «Столичне будівництво» за $ 0,46 млн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кварцсамоцвіти» спеціалізується на розробці, видобутку та переробці п'єзооптичної сировини, каменесамоцвітної природної та синтетичної сировини, кам'яної сировини, вироби з якої використовуються в промисловості, будівництві та виготовленні ювелірних виробів в Україні та в країнах ближнього зарубіжжя. На ПАТ "Кварцсамоцвіти" є цехи з огранювання ювелірних вставок, виробництва товарів народного споживання і виробництва ювелірних виробів. У часи, коли «Кварцсамоцвіти» ще були процвітаючим підприємством, геологи знайшли у Володарсько-Волинському районі Житомирської області родовище дорогоцінних каменів - топазів, берилів, аквамаринів.