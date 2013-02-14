Мінагропрод пропонує збільшити у 5 разів фінансування сільгоспмашинобудування у цьому році

Міністерство аграрної політики і продовольства України направило парламенту і уряду пропозицію збільшити в поточному році бюджетне фінансування державної підтримки сільгоспмашинобудування на умовах фінансового лізингу в 5 разів – до 996,8 млн. грн проти 166,8 млн. грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, у 2014 році відомство пропонує збільшити цю суму до 1,4 млрд грн. Ці пропозиції міністерство внесло до проекту Державної програми активізації економіки на 2013-2014 рр.

Крім того, Мінагропрод пропонує забезпечити вітчизняних виробників сільгосптехніки державними гарантіями на суму 1,5 млрд грн у 2013 році і 3,5 млрд грн у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Німеччина 12 лютого підписали меморандум про співпрацю між сільгоспмашинобудівними асоціаціями, який повинен прискорити залучення німецьких інвестицій і технологій у цю галузь. За даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн.

На початку листопада 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

За даними Держстату, у 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році.