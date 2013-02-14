Україна у січні скоротила виробництво марганцевого концентрату на 24%

Українські підприємства у січні 2013 року скоротили виробництво марганцевого концентрату на 24% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 42,1 тис. тонн, повідомляє Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат у січні ц.р., як і в січні минулого року, дану продукцію не випускав. Весь обсяг марганцевого концентрату в Україні у січні був випущений на Марганецькому ГЗК - 42,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські підприємства збільшили виробництво марганцевого концентрату на 6,9% порівняно з 2011 роком - до 1,039 млн тонн.

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат в 2012 році збільшив випуск марганцевого концентрату до попереднього року на 53,9% - до 342,8 тис. тонн, а показник випуску агломерату цим підприємством впав на 60% - до 151,1 тис. тонн.

Водночас Марганецький ГЗК у 2012 році скоротив виробництво марганцевого концентрату на 7% - до 696,1 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат - найбільший в Україні виробник марганцевої руди, що здійснює розробку марганцю відкритим способом, виробляє 70% марганцевої руди в Україні.

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат - єдине в Україні і СНД підприємство із видобутку марганцю підземним способом. Видобуток руди здійснюється підземним і відкритим способами (у співвідношенні 80% і 20%).

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

У 2011 році в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 роком на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6%, до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6%, до 28,867 млн тонн.