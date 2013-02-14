Обсяг фінансування космічної програми України становитиме понад 2,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив відкликаний раніше у зв'язку із закінченням каденції Верховної Ради України VI скликання і зміною складу уряду законопроект "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки". Про це УНІАН повідомили в Державному космічному агентстві України.

Згідно із законопроектом, орієнтовний загальний обсяг фінансування для реалізації програми становить 2,58 млрд грн, зокрема з державного бюджету - 1,12 млрд грн.

Метою реалізації програми є підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки та оборони, й захисту геополітичних інтересів держави.

Проектом програми передбачається створення системи геоінформаційного забезпечення та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій з використанням космічної інформації, запуск трьох космічних апаратів (дистанційного зондування Землі "Січ-2-1", науково-технологічного "Мікросат" і університетського "УМС-1"), створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара (Бразилія) та сприяння створенню національної супутникової системи зв'язку "Либідь", створення новітньої ракетно-космічної техніки й технологій її виготовлення, сприяння комерційній експлуатації ракет-носіїв "Циклон-4", "Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" ("Наземний старт"), "Зеніт-3SL" ("Морський старт"), "Дніпро" і Національної супутникової системи зв'язку "Либідь", розвиток міжнародного співробітництва (з РФ, країнами ЄС, Бразилією, Канадою, Білоруссю, США, Казахстаном), розширення співробітництва України з Європейським космічним агентством тощо.

Реалізація програми дозволить забезпечити трансфер космічних технологій у реальний сектор економіки держави (шляхом розвитку та ефективного використання космічного потенціалу України для вирішення актуальних завдань, що стоять перед державою), підвищити можливості доступу громадян до сучасних інформаційних технологій, а для науковців - можливості інтеграції в світову систему наукових досліджень, сформувати економічно стійку, конкурентноздатну, диверсифіковану ракетно-космічну галузь національної економіки тощо.

Як повідомляв раніше УНІАН, питання про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки було внесено до порядку денного засідання Кабінету Міністрів 6 лютого.

Довідка УНІАН. Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма на 2013-2017 роки, що затверджується законопроектом, є п’ятою космічною програмою незалежної України й першим етапом здійснення важливих для подальшого розвитку космічної галузі урядових документів - Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів від 30.03.2011 № 238) і Плану заходів щодо її виконання (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 48).

Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку. В його підпорядкуванні перебувають понад 20 підприємств і організацій, серед яких ДП "ДКБ "Південне" ім. М.К Янгеля" і ДП "ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".

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