Металурги у січні збільшили імпорт залізорудної сировини на 12,1%

Металургійні підприємства України у січні 2013 року збільшили імпорт залізорудної сировини (ЗРС) на 12,1% щодо січня 2012 року - до 246,7 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром», імпорт залізорудної сировини з Російської Федерації на Алчевський меткомбінат становив 211,8 тис. тонн, на Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського - 34,9 тис.тонн.

У січні українські ГЗК збільшили щодо січня 2012 року реалізацію ЗРС на 3,3% - до 6,093 млн тонн

Обсяги експорту ЗРС у січні ц. р. виросли на 5,5% відносно аналогічного періоду минулого року - до 3,127 млн тонн. Поставки на внутрішній ринок становили 2,966 млн тонн - на 1% більше. Обсяги реалізації залізорудної сировини металургійним підприємствам України збереглися на рівні січня 2012 р. - 2,879 млн тонн.

З початку 2013 р. обсяг залишків на складах підприємств об'єднання «Укррудпром» збільшився на 27,8 тис. тонн і станом на 1 лютого сягнув 1,41 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за 2012 рік металургійні підприємства України збільшили імпорт залізорудної сировини на 72,3% щодо 2011 року - до 2,72 млн тонн. Українські гірничодобувні підприємства реалізували 69,299 млн тонн продукції - на 3,4% менше показника 2011 року. На експорт було відвантажено 35,045 млн тонн залізорудної продукції, що на 1,4% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 7,9%, - до 34,254 млн тонн.

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