«Макіївкокс» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 78,4%

Одне з найбільших підприємств коксохімічного виробництва України «Макіївкокс» у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 78,4% до 13,301 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас показник виручки компанії комісією не надається.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів компанії у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 19,1% до 892,834 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, підприємство «Макіївкокс» у 2013 році має намір збільшити виробництво коксу на 6% порівняно з 2012 роком - до 1,048 млн тонн.

Підприємство «Макіївкокс», за попередніми даними підприємства, наданими у січні, у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротило чистий прибуток на 62% - до 23,4 млн грн.

У 2013 році підприємство має намір скоротити інвестиції в модернізацію заводу на 45% від показника 2012 року - до 126,3 млн грн.

Довідка УНІАН. «Макіївкокс» входить до групи «Донецьксталь», яка виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат.

Завод контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.