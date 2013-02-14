"Донецьксталь" у 2012 році скоротила чистий прибуток на 62,7%

Великий український виробник металопродукції «Донецьксталь - металургійний завод» у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 62,7% до 442,029 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас показник виручки компанії комісія не надає.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів компанії в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 1,9% до 12,198 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року «Донецьксталь», за інформацією, отриманою від підприємства, очікувала отримати збитки у розмірі 360 млн грн.

«Донецьксталь» у січні 2013 року порівняно з першим місяцем 2012 року збільшила реалізацію металопродукції на 9,9% до 118,320 тис. тонн.

Підприємство в 2013 році має намір збільшити виробництво рідкої сталі у 4,8 раза - до 433 тис. тонн, рідкого чавуну на 9% - до 1,428 млн тонн, сталевого листа на 49,5% - до 120 тис. тонн, а сортової сталі - у 4,8 раза - до 358 тис. тонн.

Водночас підприємство в 2013 році планує збільшити інвестиції в модернізацію комбінату у 2,3 раза - до 440 млн грн.

"Донецьксталь" має намір випустити єврооблігації терміном обігу до 5 років на загальну суму до 500 млн дол.

Довідка УНІАН. Виробництво на підприємстві чавуну в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 5% - до 1,273 млн тонн, виробництво листа впало в 4,1 раза до 80,3 тис. тонн, а сортової сталі - скоротилося на 24,6%, до 74,1 тис. тонн.

Виробництво заводом рідкого чавуну в 2012 році становило 1,310 млн тонн, а рідкої сталі - 90,1 тис. тонн.

«Донецьксталь - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. Завод контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.