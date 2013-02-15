Цушко заявляє про монополізацію ринку медикаментів чотирма компаніями

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Василь Цушко заявив про те, що чотири компанії контролюють ринок медикаментів в Україні.

Про це він сказав на нараді, що відбулася 14 лютого в Полтаві.

«Дах» цих фірм «у дуже шанованих у країні людей», - додав В.Цушко, при цьому не повідомив назви цих компаній.

Глава АМКУ також зазначив, що під час розпочатого Антимонопольним комітетом розслідування було виявлено, що 70% на ринку медикаментів становить імпорт.

«70% завозиться з-за кордону. Це імпорт. Ми виявили зв'язки великих постачальників-імпортерів з нашими дистриб'юторами», - сказав В.Цушко, уточнивши, що весь свій прибуток вони вивозять в офшори.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у травні минулого року зажадав від Генеральної прокуратури спільно з Міністерством охорони здоров'я вивчити ситуацію на ринку ліків та вжити відповідних заходів щодо недопущення появи неякісних та необгрунтовано дорогих ліків.

Крім того, він вважає за необхідне створення державної системи нагляду за ринком ліків, а також більш ретельне вивчення діяльності імпортерів ліків, що працюють в країні.

З 1 березня в Україні набуває чинності закон про ліцензування імпорту ліків. Документ торкнеться близько 8 тис. найменувань ліків, які можна буде ввозити до України за ліцензією.

Громадські організації, лікарі та пацієнти закликали В.Януковича скасувати цей закон. На їхню думку, режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.

Однак віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко запевняє, що ніяких проблем з поставками ліків після запровадження ліцензування імпортних лікарських засобів не виникне.

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