Українські металурги розраховують на зростання внутрішнього споживання в Китаї - експерт

Українські металурги розраховують на успіх урядових заходів в Китаї зі стимулювання внутрішнього споживання металопродукції у 2013-2014 році, за рахунок чого українські підприємства зможуть збільшити продажі, виробництво і рентабельність виробництва.

Про це для УНІАН повідомив заступник генерального директора з зовнішньоекономічної діяльності та збуту металургійного заводу «Донецьксталь» Ігор Лащенко.

"Зараз світова металургія перебуває в критичному стані, що обумовлено світовою економічною кризою. Багато металургійних підприємств закриваються, перебувають на межі закриття або змушені скорочувати виробництво, знижувати ціни і, відповідно, - рентабельність. Це стосується й українських виробників", - зазначив заступник гендиректора.

Він додав, що зараз серйозною загрозою для українських металургів є активне просування китайськими виробниками своєї продукції в країни СНД.

"З усієї випущеної в Україні металопродукції більш стабільним попитом користується чавун, який займає більше 90% в структурі продажів «Донецьксталі», однак і з цим напівфабрикатом ситуація складна, оскільки загальне зниження споживання прокату за умови надлишку виробництва негативно впливає на рентабельність продажів", - повідомив І.Лащенко.

Він також зазначив, що основними споживачами нашого чавуну є країни, де розвинена електрометалургія: Туреччина, Італія, США.

"Що стосується листового і сортового прокату, то боротьба за цей ринок для українських металургів буде тільки посилюватися. У 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво і експорт цієї продукції України знизилися, в середньому, на 6%, і загроза поглиблення кризи в 2013 році може сприяти продовженню цієї тенденції", - сказав І.Лащенко.

Експерт також додав, що єдиним регіоном, куди вдалося збільшити поставки прокату, стала Північна Африка, однак частка цього регіону в українському експорті металопродукції становить лише 6-7%.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році великий український виробник металопродукції компанія "Донецьксталь" скоротила чистий прибуток на 62,7% до 442 млн грн.

«Донецьксталь» в січні 2013 року порівняно з першим місяцем 2012 року збільшила реалізацію металопродукції на 9,9% до 118,320 тис. тонн.

Підприємство в 2013 році має намір збільшити виробництво рідкої сталі в 4,8 раза - до 433 тис. тонн, рідкого чавуну на 9% - до 1,428 млн тонн, сталевого листа на 49,5% - до 120 тис. тонн, а сортової сталі - в 4,8 раза - до 358 тис. тонн.

Водночас підприємство в 2013 році планує збільшити інвестиції в модернізацію комбінату в 2,3 раза - до 440 млн грн.

"Донецьксталь" має намір випустити єврооблігації терміном обігу до 5 років на загальну суму до 500 млн дол.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат.

Виробництво на підприємстві чавуну в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 5% - до 1,273 млн тонн, виробництво листа впало в 4,1 рази до 80,3 тис. тонн, а сортової сталі - скоротилося на 24,6%, до 74,1 тис. тонн.

Виробництво заводом рідкого чавуну в 2012 році становило 1,310 млн тонн, а рідкої сталі - 90,1 тис. тонн.

«Донецьксталь - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь» і контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.