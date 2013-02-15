«Антонов» у 2012 році скоротив чистий прибуток у 5 разів

Виробник літаків державне підприємство «Антонов» (м. Київ) скоротило чистий прибуток в 2012 році до 39 млн грн зі 193 млн грн роком раніше, йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас чиста виручка підприємства в минулому році збільшилася до 3,22 млрд грн з 3,13 млрд грн в 2011 році.

Валовий прибуток в 2012 році знизився до 523 млн грн з 738 млн грн роком раніше.

Собівартість реалізації продукції збільшилася до 270 млн грн з 239 млн грн в 2011 році.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створене в 1946 році) перейменували в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основними підрозділами ДП «Антонов» є дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективним і експериментальним дослідженням, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробувальна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для навчання льотного та технічного персоналу; служби провідних фахівців по проектам.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ - Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов», де налагоджене серійне виробництво літаків «Антонов».

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