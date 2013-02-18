Металургійна галузь України в 2012 році збільшила збитки у 3,3 раза

Збитки металургійної галузі України за підсумками 2012 року, за попередніми даними, збільшилися у 3,3 раза, або на 9,5 млрд грн, порівняно з 2011 роком - до 13,7 млрд грн.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив генеральний директор об'єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь Харахулах.

За його словами, металургійні підприємства України в минулому році отримали чистий дохід від реалізації продукції в сумі 153,3 млрд грн, що на 17,2%, або майже на 31,9 млрд грн, менше, ніж у 2011 році.

У цілому від'ємна рентабельність метпідприємств збільшилася до 8% проти 3,4% за підсумками 2011 року.

«У металургійній галузі України в 2012 році не було жодного рентабельного підприємства. Усі отримали збитки », - сказав В.Харахулах.

Детальніше про стан металургійної галузі читайте в інтерв'ю Василя Харахулаха агентству УНІАН.