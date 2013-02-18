"АвтоКрАЗ" у 2012 році скоротив чистий збиток на 12,3%

Компанія "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавської обл.) у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротила чистий збиток на 12,3% - до 155,86 млн грн, про це сказано в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, активи підприємства на 1 січня 2013 становили 5,125 млрд грн, поточні зобов'язання - 3,272 млрд грн, загальна дебіторська заборгованість становила 2,212 млрд грн.

Нагадаємо, "АвтоКрАЗ" завершив 2011 рік з чистим збитком у розмірі 177,142 млн грн, тоді як в 2010 році чистий прибуток становив 9,047 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» - єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів з ​​повним технологічним циклом виробництва.

"АвтоКрАЗ" випускає 33 базові моделі, більше 150 модифікацій і близько 1500 комплектацій автомобільної техніки КрАЗ для роботи у всіх галузях економіки і Збройних Силах.

Автомобілі КрАЗ експлуатуються у 46 країнах світу.

"АвтоКрАЗ" планує у 2013 році випустити близько 2,4 тис. автомобілів, що майже в 2,7 раза перевищить показник 2012 року.