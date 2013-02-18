Обсяг інвестицій у металургію України в 2012 році скоротився до 6 млрд грн

Обсяг інвестицій в модернізацію підприємств металургійної галузі України в 2012 році, за попередніми даними, скоротився порівняно з 2011 роком на 6% - до 6 млрд грн.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив генеральний директор об'єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь Харахулах.

За його словами, з 2002 року інвестиції металургійних підприємств в модернізацію виробництва зростали, досягнувши максимуму в 2007 році - 10,4 млрд грн. Починаючи з 2008 року, внаслідок негативного впливу світової кризи на фінансовий стан підприємств, обсяг інвестицій щорічно падав. Мінімальний обсяг зафіксовано в 2010 році - 4,5 млрд грн.

«Якщо в 2007 році інвестиції в розрахунку на виробництво однієї тонни української сталі становили 47,88 долара США, то у 2012 році цей показник скоротився у два рази - до 23 доларів», - зазначив В.Харахулах.